Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Финляндия девятый год подряд признана самой счастливой страной, на втором месте - Исландия, третье место заняла Дания, Россия находится на 79-м месте, Украина - на 111-м, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.

"Скандинавские страны вновь возглавили рейтинг счастья. Финляндия по-прежнему занимает единоличное первое место, за ней следует тройка стран: Исландия Дания и Коста-Рика", - говорится в докладе.

Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция США заняли 23-е место.

Россия в этом году заняла 79-е место после 66-го места годом ранее. Украина сохранила 111-е место, как и годом ранее.

Малави, Зимбабве, Ботсвана, Йемен и Ливан. Самой несчастливой страной, как и год назад, признан Афганистан . В список аутсайдеров также вошли Сьерра-Леоне

Позитивные эмоции по-прежнему вдвое более частые, чем негативные, но вместе с тем негативные эмоции становятся все более распространенными во всех регионах мира, сказано в материале.

Активное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии и стресса, указывается в докладе, и наиболее проблемными являются платформы, где основное использование пассивное, а основной материал визуальный и часто исходит от инфлюенсеров. В докладе заключается, что в группе риска находятся активные пользователи соцсетей, особенно в англоязычных странах и Западной Европе.

При сравнении изменений уровня счастья с базового периода 2006-2010 годов до 2023-2025 годов, стран, где наблюдался значительный рост, было почти вдвое больше тех, где наблюдался значительный спад, из выборки в 136 стран рейтинга - 79 против 41, сообщается в докладе.

Болгарии, Румынии, Латвии, Литве, Армении, Венгрии, Отдельно в 2025 году более чем на один пункт уровень оценки жизни (измеряется по шкале от 0 до 10 пунктов) вырос в Сербии Китае и других странах; снижение более чем на один пункт наблюдалось в Зимбабве, Венесуэле , Ливане и Сьерра-Леоне, в Афганистане – сразу на 2,6 пункта.

В докладе указывается, что большинство западных промышленно развитых стран сейчас менее счастливы, чем в период 2005-2010 годов, в том числе в пятнадцати из них наблюдалось значительное снижение уровня счастья по сравнению с четырьмя странами, где отмечался значительный рост.

Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году.