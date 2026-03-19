Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Финляндия девятый год подряд признана самой счастливой страной, на втором месте - Исландия, третье место заняла Дания, Россия находится на 79-м месте, Украина - на 111-м, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.
В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. США заняли 23-е место.
Самой несчастливой страной, как и год назад, признан Афганистан. В список аутсайдеров также вошли Сьерра-Леоне, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Йемен и Ливан.
Позитивные эмоции по-прежнему вдвое более частые, чем негативные, но вместе с тем негативные эмоции становятся все более распространенными во всех регионах мира, сказано в материале.
В докладе отмечается, что в Северной Америке и Западной Европе молодые люди стали гораздо менее счастливыми, чем 15 лет назад, причем за этот период значительно возросло использование социальных сетей. На Ближнем Востоке и в Северной Африке благополучие молодежи при этом не снизилось, несмотря на активное использование соцсетей, отмечается в исследовании.
Активное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии и стресса, указывается в докладе, и наиболее проблемными являются платформы, где основное использование пассивное, а основной материал визуальный и часто исходит от инфлюенсеров. В докладе заключается, что в группе риска находятся активные пользователи соцсетей, особенно в англоязычных странах и Западной Европе.
При сравнении изменений уровня счастья с базового периода 2006-2010 годов до 2023-2025 годов, стран, где наблюдался значительный рост, было почти вдвое больше тех, где наблюдался значительный спад, из выборки в 136 стран рейтинга - 79 против 41, сообщается в докладе.
Отдельно в 2025 году более чем на один пункт уровень оценки жизни (измеряется по шкале от 0 до 10 пунктов) вырос в Сербии, Болгарии, Румынии, Латвии, Литве, Армении, Венгрии, Китае и других странах; снижение более чем на один пункт наблюдалось в Зимбабве, Венесуэле, Ливане и Сьерра-Леоне, в Афганистане – сразу на 2,6 пункта.
В докладе указывается, что большинство западных промышленно развитых стран сейчас менее счастливы, чем в период 2005-2010 годов, в том числе в пятнадцати из них наблюдалось значительное снижение уровня счастья по сравнению с четырьмя странами, где отмечался значительный рост.
Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году.
Исследование "Всемирного доклада о счастье" использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ, чтобы ориентировать политику на достижение счастья, уточняют авторы доклада. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.