Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 19.03.2026 (обновлено: 14:58 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/finljandija-2081688603.html
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран
2026-03-19T14:03:00+03:00
2026-03-19T14:58:00+03:00
в мире
финляндия
исландия
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Финляндия девятый год подряд признана самой счастливой страной, на втором месте - Исландия, третье место заняла Дания, Россия находится на 79-м месте, Украина - на 111-м, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.
"Скандинавские страны вновь возглавили рейтинг счастья. Финляндия по-прежнему занимает единоличное первое место, за ней следует тройка стран: Исландия, Дания и Коста-Рика", - говорится в докладе.
В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. США заняли 23-е место.
Россия в этом году заняла 79-е место после 66-го места годом ранее. Украина сохранила 111-е место, как и годом ранее.
Самой несчастливой страной, как и год назад, признан Афганистан. В список аутсайдеров также вошли Сьерра-Леоне, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Йемен и Ливан.
Позитивные эмоции по-прежнему вдвое более частые, чем негативные, но вместе с тем негативные эмоции становятся все более распространенными во всех регионах мира, сказано в материале.
В докладе отмечается, что в Северной Америке и Западной Европе молодые люди стали гораздо менее счастливыми, чем 15 лет назад, причем за этот период значительно возросло использование социальных сетей. На Ближнем Востоке и в Северной Африке благополучие молодежи при этом не снизилось, несмотря на активное использование соцсетей, отмечается в исследовании.
Активное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии и стресса, указывается в докладе, и наиболее проблемными являются платформы, где основное использование пассивное, а основной материал визуальный и часто исходит от инфлюенсеров. В докладе заключается, что в группе риска находятся активные пользователи соцсетей, особенно в англоязычных странах и Западной Европе.
При сравнении изменений уровня счастья с базового периода 2006-2010 годов до 2023-2025 годов, стран, где наблюдался значительный рост, было почти вдвое больше тех, где наблюдался значительный спад, из выборки в 136 стран рейтинга - 79 против 41, сообщается в докладе.
Отдельно в 2025 году более чем на один пункт уровень оценки жизни (измеряется по шкале от 0 до 10 пунктов) вырос в Сербии, Болгарии, Румынии, Латвии, Литве, Армении, Венгрии, Китае и других странах; снижение более чем на один пункт наблюдалось в Зимбабве, Венесуэле, Ливане и Сьерра-Леоне, в Афганистане – сразу на 2,6 пункта.
В докладе указывается, что большинство западных промышленно развитых стран сейчас менее счастливы, чем в период 2005-2010 годов, в том числе в пятнадцати из них наблюдалось значительное снижение уровня счастья по сравнению с четырьмя странами, где отмечался значительный рост.
Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году.
Исследование "Всемирного доклада о счастье" использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ, чтобы ориентировать политику на достижение счастья, уточняют авторы доклада. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.
В миреФинляндияИсландияДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала