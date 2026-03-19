В швейцарском лицее показали фильм RT.Док "Майдан: поворот на войну"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Показ фильма RT.Док "Майдан: поворот на войну" прошел в швейцарском лицее по инициативе его учеников, сообщили в RT.

В январе власти швейцарского кантона Тичино отменили показ документального фильма телеканала RT "Майдан: поворот на войну". Фильм должны были показать 29 января в коммуне Муральто. С инициативой выступили швейцарские ассоциации HelvEthica Ticino и "Друзья конституции". Но городской совет Муральто отменил мероприятие.

"Фильм RT.Док "Майдан: поворот на войну" показали в швейцарском лицее. Ученики сами захотели его посмотреть. Документальный фильм не разрешили показывать в швейцарской коммуне Муральто. Учащиеся сами отыскали его в сети и организовали показ", - отмечается в Telegram-канале " RT на русском ".

Отмечается, что директор лицея Никола Пинчетти сам представил фильм.

"Мы объясняем, что существуют и другие точки зрения", - приводятся в сообщении слова Пинчетти.