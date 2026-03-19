Ультиматум Зеленскому вызвал бурную реакцию во Франции

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан поставил Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан только что выдвинул Зеленскому ультиматум: "Если ты блокируешь поставки российской нефти — денег не будет!" — говорится в публикации.
Политик поддержал такое решение премьера и добавил, что Орбан блокирует план ЕС по выделению 90 миллиардов евро Украине, который обошелся бы Франции в 17 миллиардов.
Филиппо призвал не выделять деньги Украине.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба", ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
