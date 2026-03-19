ФАС оценила ситуацию с запасами топлива в России

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запасов топлива в России достаточно, в том числе для посевной кампании, ситуация стабильна, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Геннадий Магазинов.

"У нас достаточно запасов для того, чтобы обеспечить весь внутренний рынок, в том числе и в особенности запасов достаточно на посевную кампанию. Ситуация стабильна", - сказал Магазинов в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок 2026".

Биржевые цены на бензин и дизтопливо растут заметными темпами в преддверии традиционно повышенного весеннего и летнего спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.