ФАС оценила ситуацию с запасами топлива в России
Запасов топлива в России достаточно, в том числе для посевной кампании, ситуация стабильна, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы... РИА Новости, 19.03.2026
ФАС: запасов топлива в России достаточно для посевной кампании
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запасов топлива в России достаточно, в том числе для посевной кампании, ситуация стабильна, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Геннадий Магазинов.
"У нас достаточно запасов для того, чтобы обеспечить весь внутренний рынок, в том числе и в особенности запасов достаточно на посевную кампанию. Ситуация стабильна", - сказал Магазинов в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок 2026".
Биржевые цены на бензин и дизтопливо растут заметными темпами в преддверии традиционно повышенного весеннего и летнего спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.
ФАС России
в конце февраля рекомендовала нефтяникам оперативно реагировать на запросы аграриев, которые начали закупки топлива перед посевной.