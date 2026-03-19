ФАС не фиксирует роста цен на бензин темпами выше инфляции

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не фиксирует роста цен на бензин на АЗС темпами выше инфляции, сообщил журналистам замглавы ведомства Геннадий Магазинов.

Биржевые цены на бензин и дизтопливо растут заметными темпами в преддверии традиционно повышенного весеннего и летнего спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.