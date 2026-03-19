Евродепутат рассказал о расколе в ЕС из-за операции США и Израиля в Иране - РИА Новости, 19.03.2026
20:13 19.03.2026
Евродепутат рассказал о расколе в ЕС из-за операции США и Израиля в Иране
Глубокий раскол наблюдается в Евросоюзе на правовом, экономическом и геополитическом уровне в связи с действиями США и Израиля против Ирана, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2026
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Тьерри Мариани, Евросоюз, НАТО, Европарламент
Мариани: операция США и Израиля на Ближнем Востоке вызвала раскол в ЕС

ПАРИЖ, 19 мар - РИА Новости. Глубокий раскол наблюдается в Евросоюзе на правовом, экономическом и геополитическом уровне в связи с действиями США и Израиля против Ирана, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Европейский союз глубоко расколот по этому вопросу, и мы должны набраться смелости, чтобы сказать об этом прямо. Этот раскол не нов, но нынешняя ситуация значительно его усугубляет", - считает политик.
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Вопрос Украины вылился в обмен резкими словами на саммите ЕС, пишут СМИ
Вчера, 18:28
По его мнению, с одной стороны, такие страны, как Германия и некоторые страны Центральной и Восточной Европы "исторически сохраняют сильную поддержку Израиля во имя общей памяти и заявленной приверженности Атлантическому альянсу".
"С другой стороны, такие страны, как Испания, Ирландия, Бельгия и Норвегия - которая не входит в ЕС, но тем не менее влиятельна - признали Государство Палестина и всё чаще открыто критикуют израильские военные операции и безоговорочную поддержку со стороны США", - указал он.
По мнению Мариани, раскол ЕС "очевиден на нескольких уровнях": на уровне международного права, экономики и геополитики.
"Прямое участие США наряду с Израилем в ударах по Ирану представляет собой серьезную эскалацию. Со многими европейскими столицами не консультировались, они не были заранее проинформированы и фактически оказались втянуты в динамику, которую они не выбирали - просто потому, что являются членами НАТО или союзниками Вашингтона. Это неудобная ситуация, которая становится всё более невыносимой политически", - сказал Мариани.
Ранее издание Politico сообщало о нарастающем расколе между ЕС и США по Ирану из-за нежелания европейцев отвечать на призывы американского лидера Дональда Трампа помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Раскол во внешней политике ЕС становится все более серьезным, пишут СМИ
Вчера, 09:14
 
