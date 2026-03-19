Лидеры ЕС намерены призвать усилить миссии на Ближнем Востоке, пишут СМИ
16:44 19.03.2026
Лидеры ЕС намерены призвать усилить миссии на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Лидеры Европейского союза намерены на саммите Европейского совета обратиться к странам-членам с призывом усилить военно-морские миссии Евросоюза Aspides и...
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Антонио Таяни, Евросоюз, Европейский совет, Ансар Алла
Лидеры ЕС намерены призвать усилить миссии на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Euractiv: лидеры ЕС хотят призвать страны к усилению миссий на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидеры Европейского союза намерены на саммите Европейского совета обратиться к странам-членам с призывом усилить военно-морские миссии Евросоюза Aspides и Atalanta, сообщает издание Euractiv со ссылкой на проект документа.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС обсуждает изменение мандата военно-морской миссии в Красном море Aspides, направленной на противодействие активности правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), и переводу ее в Ормузский пролив. Против расширения мандатов миссий Aspides и Atalanta выступил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
Венгрия и Словакия заблокировали выделение ЕС кредита Киеву
Вчера, 16:22
"В рамках саммита Европейского совета, который состоится на этой неделе, главы государств - членов ЕС намерены призвать страны-члены усилить потенциал военно-морской миссии ЕС в Красном море", - пишет издание.
Euractiv сообщает, что Евросовет призывает к усилению миссий ЕС Aspides и Atalanta при помощи привлечения кораблей.
При этом, ссылаясь на трех дипломатов, Euractiv отмечает, что страны-члены всё еще не готовы расширить действия мандата миссий, так как это может вовлечь блок в продолжающуюся агрессию США и Израиля против Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ЕС не понимает целей США в Иране, заявила Каллас
Вчера, 13:09
 
