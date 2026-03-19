ЕС не может говорить о демократии, заявил евродепутат

ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. ЕС не может говорить о демократии, в то же время пытаясь замалчивать позицию меньшинства, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.

"Устранение или обход этого права завершило бы трансформацию Европейского союза в федеративную и авторитарную структуру, так и не вынеся этот вопрос на рассмотрение европейского народа посредством референдума. И именно здесь двойные стандарты становятся по-настоящему скандальными: демократия используется для оправдания политики, но прямая демократия отвергается для подтверждения институциональных изменений, которые позволили бы их навязать", - подчеркнул политик.