14:38 19.03.2026
ЕС не может говорить о демократии, заявил евродепутат
Мариани: ЕС не может говорить о демократии, замалчивая позицию меньшинства

© AP Photo / Virginia Mayo — Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. 19.03.2026
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. ЕС не может говорить о демократии, в то же время пытаясь замалчивать позицию меньшинства, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Европейский союз не может провозглашать себя защитником демократических ценностей во внешней политике, одновременно замалчивая позицию меньшинства внутри блока", - сказал он, комментируя попытки Брюсселя обойти право вето.
Логотип Евросоюза
Лидеры ЕС хотят заставить Венгрию одобрить кредит Украине, заявила Каллас
Вчера, 13:00
По его словам, право вето - это "последний бастион" национального суверенитета стран в рамках ЕС, "который методично подрывает полномочия его стран".
"Устранение или обход этого права завершило бы трансформацию Европейского союза в федеративную и авторитарную структуру, так и не вынеся этот вопрос на рассмотрение европейского народа посредством референдума. И именно здесь двойные стандарты становятся по-настоящему скандальными: демократия используется для оправдания политики, но прямая демократия отвергается для подтверждения институциональных изменений, которые позволили бы их навязать", - подчеркнул политик.
Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщало, что отчаяние в ЕС по поводу неспособности выдать Украине кредит из-за сопротивления Венгрии достигло апогея, правительства стран-членов блока начали занимать более конфронтационную позицию к Будапешту, начались разговоры по поводу привлечения венгерского премьера Виктора Орбана к ответственности в европейском суде.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан назвал действия ЕС по нефтепроводу "Дружба" показухой
Вчера, 14:34
 
