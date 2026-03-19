Евродепутат назвал попытки обойти вето Венгрии нарушением принципов ЕС
13:38 19.03.2026 (обновлено: 14:11 19.03.2026)
Евродепутат назвал попытки обойти вето Венгрии нарушением принципов ЕС
Мариани: попытки обойти право вето Венгрии являются нарушением принципов ЕС

ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Попытки обойти право вето, которым пользуется Венгрия, являются нарушением принципов ЕС и выявляют его лицемерие, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщало, что отчаяние в ЕС по поводу неспособности выдать Украине кредит из-за сопротивления Венгрии достигло апогея, правительства стран-членов блока начали занимать более конфронтационную позицию к Будапешту, начались разговоры по поводу привлечение венгерского премьера Виктора Орбана к ответственности в европейском суде.
"Да, это очевидно", - ответил политик на вопрос, являются ли, по его мнению, попытки обойти право вето нарушением основополагающих принципов ЕС.
"Этот вопрос затрагивает нечто фундаментальное - структурное лицемерие европейского проекта в том виде, в котором он функционирует в настоящее время", - указал Мариани.
По его словам, ЕС прикрывается словами "демократия", "делая ее критерием членства и инструментом дипломатического давления", но это работает только, когда это выгодно Брюсселю.
"Но как только государство-член использует своё право вето - суверенное право, закреплённое в договорах, согласованное и принятое всеми, - чтобы заблокировать решение, которое не устраивает большинство или комиссию, немедленно предпринимаются попытки обойти его. Короче говоря: правила игры хороши, когда они служат интересам комиссии, и неудобны, когда не служат. Это классический пример двойных стандартов. И это не единичный случай", - сказал евродепутат.
Мариани отметил, что позиция Венгрии "систематически рассматривается как аномалия, которую необходимо нейтрализовать, а не как выражение суверенного выбора государства-члена".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
