БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры ЕС на саммите будут обсуждать, как заставить Венгрию одобрить кредит Украине.
"У нас также есть положение в наших договорах о том, что мы сотрудничаем добросовестно, и это явно не тот случай. Но для нас вопрос в том, как мы можем фактически заставить (Венгрию) выполнить соглашение, которое мы заключили в декабре", - сказала она на пресс-подходе перед саммитом лидеров ЕС.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
