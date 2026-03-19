Боррель рассказал, почему кризис на Ближнем Востоке застал ЕС врасплох

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз создавался для решения внутриевропейских проблем, он не готов к преодолению таких кризисов, как ситуация на Ближнем Востоке.

« "ЕС был создан для решения внутриевропейских проблем в неглобальном мире. Он не готов к преодолению подобных кризисов", - приводит его слова газета Financial Times

Газета добавляет, что Боррель назвал структуру ЕС "недостаточной" для решения таких кризисов, как ситуация на Ближнем Востоке.