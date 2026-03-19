Финский политик уличил Европу в лицемерии в вопросе санкций - РИА Новости, 19.03.2026
10:40 19.03.2026
Финский политик уличил Европу в лицемерии в вопросе санкций
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема уличил европейские страны в лицемерии в отношении России на фоне отсутствия реакции на гибель людей в Ливане в результате израильских ударов.
"Европа не вводит санкции против Израиля за его преступления, но при этом продлевает их против России. Я никогда не видел столько лицемерия и двойных стандартов в международном праве", - написал Мема в соцсети X.
Флаги стран — участниц ЕС - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Европе растет тревога из-за низкого уровня запасов газа, пишут СМИ
18 марта, 16:49
Политик заявил, что Европа молчит о погибших в Ливане, и назвал действия Израиля "зверствами".
В среду ливанский минздрав сообщил, что число жертв израильских ударов по Ливану с 2 марта возросло до 968 человек.
В ночь на 2 марта ливанское движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Пошел против президента". Что началось в центре Европы
Вчера, 08:00
 
