На Западе раскрыли, как НАТО использует кризис в Иране против России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Европейские страны — участницы НАТО попытаются воспользоваться неудачей США в Персидском заливе, чтобы вновь привлечь Вашингтон к участию в конфликте на Украине, пишет Strategic Culture.
"Еще на прошлой неделе американский президент насмехался над такими союзниками, как Великобритания, говоря, что ему не нужна их помощь для победы над Ираном. Теперь же он умоляет страны НАТО направить войска в Персидский залив. <…> Трамп сталкивается с экономической и политической катастрофой. <…> Однако это может привести к негативным последствиям, которые приведут к эскалации прокси-войны НАТО против России", — утверждает издание.
"Европейцы опасаются быть вовлеченными в обостряющийся конфликт на Ближнем Востоке, как и другие союзники Америки — Япония, Южная Корея и Австралия. Все они с осторожностью относятся к ответу на призыв Трампа отправить военные корабли для разблокировки Ормузского пролива. Но именно здесь антироссийски настроенные ястребы из европейского НАТО могут воспользоваться неразберихой Трампа в отношении Ирана, чтобы переориентировать участие Вашингтона в украинском конфликте", — говорится в публикации.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.