Внебиржевой курс евро поднялся выше ста рублей впервые с сентября 2025 года

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Расчетный курс евро, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил психологический уровень 100 рублей впервые с 12 сентября 2025 года, однако затем откатился к 98 рублям, следует из данных торгов.

К 12.17 мск курс евро рос на 1,44 рубля относительно предыдущего закрытия - до 98,04 рубля. Минутами ранее он повышался до 100,10 рубля.

После приостановки торгов евро на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса евро через курс евро к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.