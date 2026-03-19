Евраев рассказал о планах по развитию ярославского аэропорта

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Аэропорт "Золотое кольцо" в Ярославской области должен стать полноценным современным транспортным хабом, заявил губернатор Михаил Евраев.

"Полноценным современным транспортным хабом должен стать и наш аэропорт "Золотое кольцо" в Туношне. На встрече с журналистами обсудили основные этапы достижения этих целей. Уже определен подрядчик на проектирование международного терминала, контракт подписан", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, площадь аэровокзала составит не менее 10 тысяч квадратных метров, а пропускная способность – 360 пассажиров в час. Грузовой и пассажирский терминал внутренних линий строит частный инвестор – компания "Аэрофьюэлз".

"Получены федеральные средства на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в размере 4,3 миллиарда рублей. Наша задача уже к концу 2028 – началу 2029 года сделать из нашей воздушной гавани полноценный транспортный узел, востребованный и у туристов, и у жителей", - подчеркнул Евраев.

Он рассказал, что проектировщиком нового международного терминала аэропорта "Золотое кольцо" в Туношне выбрано ООО "ПО "Архитектура-СК". Ему предстоит подготовить эскиз и основные технические решения, а затем – полноценную проектную документацию. Помимо самого здания, требуется спроектировать привокзальную площадь и перрон.