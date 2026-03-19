Рейтинг@Mail.ru
Евраев рассказал о планах по развитию ярославского аэропорта - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10:30 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/evraev-2081627523.html
Евраев рассказал о планах по развитию ярославского аэропорта
Евраев рассказал о планах по развитию ярославского аэропорта
Аэропорт "Золотое кольцо" в Ярославской области должен стать полноценным современным транспортным хабом, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T10:30:00+03:00
2026-03-19T10:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815112536_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_e6c307231dbef18f4c1d766d0b09f157.jpg
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815112536_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a908a9cabc1c90ddbf741d39488a1f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Евраев: ярославский аэропорт должен стать полноценным транспортным хабом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Аэропорт "Золотое кольцо" в Ярославской области должен стать полноценным современным транспортным хабом, заявил губернатор Михаил Евраев.
"Полноценным современным транспортным хабом должен стать и наш аэропорт "Золотое кольцо" в Туношне. На встрече с журналистами обсудили основные этапы достижения этих целей. Уже определен подрядчик на проектирование международного терминала, контракт подписан", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, площадь аэровокзала составит не менее 10 тысяч квадратных метров, а пропускная способность – 360 пассажиров в час. Грузовой и пассажирский терминал внутренних линий строит частный инвестор – компания "Аэрофьюэлз".
"Получены федеральные средства на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в размере 4,3 миллиарда рублей. Наша задача уже к концу 2028 – началу 2029 года сделать из нашей воздушной гавани полноценный транспортный узел, востребованный и у туристов, и у жителей", - подчеркнул Евраев.
Он рассказал, что проектировщиком нового международного терминала аэропорта "Золотое кольцо" в Туношне выбрано ООО "ПО "Архитектура-СК". Ему предстоит подготовить эскиз и основные технические решения, а затем – полноценную проектную документацию. Помимо самого здания, требуется спроектировать привокзальную площадь и перрон.
Евраев отметил, что уже запущены процедуры по выбору подрядчика на проектирование реконструкции взлетно-посадочной полосы. Работы пройдут в рамках федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов" нацпроекта "Эффективная транспортная система". Губернатор добавил, что транспортная инфраструктура вокруг аэропорта также получит развитие.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала