МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить ему протест из-за якобы нарушения эстонского воздушного пространства.

« "Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и передачи ноты по поводу нарушения эстонского воздушного пространства 18 марта", - говорится в заявлении.

Утверждается, что нарушение произошло вблизи острова Вайндло, где российский истребитель Су-30 якобы вошел в эстонское воздушное пространство прибалтийской республики и оставался там около минуты.