РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через мессенджер Max, следует из сообщения компании.

"Билет на электричку в Новосибирской области теперь можно купить в мессенджере Max. Специальный чат-бот теперь доступен пассажирам электричек АО "Экспресс-пригород", - говорится в сообщении РЖД

Работает это так. Для перехода в чат-бот можно отсканировать соответствующий QR-код (размещается на станциях и остановочных пунктах) или подписаться на бот по ссылке max.ru/expressprigbot

При оформлении билета в чат-боте нужно выбрать дату поездки, станцию отправления/прибытия, нужный электропоезд и вид билета. Оплатить поездку с использованием Системы быстрых платежей.

После оплаты пассажир получит два QR-кода: для предъявления контролёру в электропоезде и для прохода через турникеты при их наличии на станциях отправления и прибытия.

РЖД пишут, что через чат-бот в Max также можно купить льготные билеты для студентов и школьников или оформить провоз багажа и животных.