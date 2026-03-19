РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max

РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через мессенджер Max, следует из сообщения компании. РИА Новости, 19.03.2026
Красноярский край, Новосибирская область, РЖД, Кемеровская область
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через мессенджер Max, следует из сообщения компании.
"Билет на электричку в Новосибирской области
теперь можно купить в мессенджере Max. Специальный чат-бот теперь доступен пассажирам электричек АО "Экспресс-пригород", - говорится в сообщении РЖД
Работает это так. Для перехода в чат-бот можно отсканировать соответствующий QR-код (размещается на станциях и остановочных пунктах) или подписаться на бот по ссылке max.ru/expressprigbot
При оформлении билета в чат-боте нужно выбрать дату поездки, станцию отправления/прибытия, нужный электропоезд и вид билета. Оплатить поездку с использованием Системы быстрых платежей.
После оплаты пассажир получит два QR-кода: для предъявления контролёру в электропоезде и для прохода через турникеты при их наличии на станциях отправления и прибытия.
РЖД пишут, что через чат-бот в Max также можно купить льготные билеты для студентов и школьников или оформить провоз багажа и животных.
"В ближайшее время такая возможность появится у пассажиров пригородных поездов АО "Омск-пригород" и АО "Кузбасс-пригород" в Омской и Кемеровской областях
, а также АО "Алтай-пригород" и АО "Краспригород" в Алтайском и Красноярском краях
. В дальнейшем планируется масштабировать сервис на все пригородные компании сети РЖД", - говорится в сообщении.