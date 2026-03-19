17:52 19.03.2026
Экспорт сжиженного нефтяного газа из Катара снизится на 13%, пишут СМИ
Экономика, Катар, Ближний Восток, США, СНГ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Reuters: Катар сократит экспорт СНГ на 13% из-за кризиса на Ближнем Востоке

Объекты QatarEnergy. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экспорт Катаром сжиженного нефтяного газа (СНГ) снизится на 13%, а добыча гелия - на 14% из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании QatarEnergy Саада аль-Кааби, у которого агентство взяло интервью.
"Экспорт (газового - ред.) конденсата из Катара сократится примерно на 24%, а сжиженного нефтяного газа (СНГ) - на 13%. Добыча гелия снизится на 14%, а нафты и серы - на 6%", - говорится в материале агентства.
Ранее агентство также передавало его слова о том, что в результате нападений были повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании. Он также заявил, что в течение трех-пяти лет компания будет недопроизводить 12,8 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, а это составляет около 17% экспорта Катара.
Кроме того, QatarEnergy может даже объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай в связи с потерями в производстве из-за атак на ее заводы, сообщил агентству аль-Кааби.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
Qatarenergy может объявить форс-мажор по контрактам на поставку СПГ
