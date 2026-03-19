13:35 19.03.2026
Эксперт оценил попытки США выставить удары по Ирану в выгодном свете
Эксперт оценил попытки США выставить удары по Ирану в выгодном свете

Профессор Стал: США пытаются выставить удары по Ирану в выгодном свете

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти США пытаются выставить свои атаки на Иран в выгодном свете с помощью компиляции видеозаписей ударов по иранским объектам, кадров из компьютерных игр и мемов, но встречают в основном непонимание, считает профессор коммуникационных исследований Университета Джорджии Роджер Стал.
Ранее Белый дом публиковал кадры ударов по объектам в Иране, совмещая их со вставками из компьютерных игр, например, Grand Theft Auto: San Andreas и Call of Duty.
"Цель состоит в том, чтобы привлечь внимание избирательной базы (движения – ред.) MAGA ("Сделаем Америку снова великой" – ред.) с помощью захватывающей, легко усваиваемой версии этого конфликта, которая апеллирует к базовым инстинктам геймеров и людей, которые считают, что война - всего лишь набор однострочных фраз из Голливуда. Но, вероятно, 70% населения, по крайней мере значительное большинство, это просто шокирует", - заявил Стал газете Financial Times.
В Белом доме опровергли мнение о том, что власти США пытаются свести войну к игре.
"Традиционные СМИ хотят, чтобы мы извинялись за подчеркивание невероятного успеха армии США. Но Белый дом продолжит демонстрировать многие примеры уничтожения (целей в Иране – ред.) в реальном времени", - приводит газета слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
