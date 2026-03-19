Ученый рассказал, кто рискует заразиться пастереллезом

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Люди редко заражаются пастереллезом, однако фермеры и ветеринары, контактирующие с больными животными, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями находятся в группе риска, рассказала РИА Новости кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения.

"Пастереллез опасен для человека, хотя заражение происходит редко. В группе риска находятся фермеры и ветеринары, контактирующие с больными животными, пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Болезнь может протекать в легкой форме у людей с хорошим иммунитетом, но вызвать осложнения у лиц со сниженными защитными функциями организма", - сказала Мясникова

Она отметила, что формы заболевания у человека наиболее часто выражаются в виде кожной инфекции, сопровождаемой покраснением, отеком, гнойными поражениями кожи на месте укуса или царапины. Реже встречается респираторная форма, которая при попадании бактерии в легкие может проявляться как хронический бронхит или вялотекущая пневмония.

Септическая форма, при которой бактерии попадают в кровь и распространяются по всему организму - самая тяжелая, но крайне редкая. Она может привести к абсцессам мозга, гнойному менингиту, артритам, миокардиту и другим осложнениям.

Мясникова посоветовала, чтобы обезопасить себя и своих близких, не покупать мясо и молоко на стихийных рынках, вне санкционированных мест торговли. Также следует употреблять только кипяченое и пастеризованное молоко, а мясо подвергать тщательной кулинарной обработке и готовить его до полной прожарки.

Употребление сырого или недостаточно обработанного мяса зараженных животных может привести к пищевым токсикоинфекциям, сопровождаемым рвотой, диареей, болями в животе и повышением температуры.

"Несмотря на то, что кислая среда желудка убивает большинство пастерелл, любителям тартара и стейка с кровью рисковать не стоит. Мясо и молоко от коровы в карантинной зоне употреблять категорически нельзя", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, при проявлении симптомов надо идти к врачу. Антибиотики эффективны против пастереллеза, а современная медицина умеет бороться с этой инфекцией.