Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, кто рискует заразиться пастереллезом - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/ekspert-2081582332.html
Ученый рассказал, кто рискует заразиться пастереллезом
Люди редко заражаются пастереллезом, однако фермеры и ветеринары, контактирующие с больными животными, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом и хроническими... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T03:28:00+03:00
2026-03-19T03:28:00+03:00
здоровье - общество
новосибирская область
елена мясникова
рэу имени г. в. плеханова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162764_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_d82928a1d25463c358f38246957f737e.jpg
https://ria.ru/20260311/ochagi-2079864619.html
https://ria.ru/20260317/ekspert-2081262113.html
https://ria.ru/20260317/pasterellez-2081204058.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162764_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8a06e49bfda6caf37f7c08d3462d6aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ученый рассказал, кто рискует заразиться пастереллезом

РИА Новости: пастереллезом чаще всего заражаются фермеры и ветеринары

© РИА Новости / Александр Кряжев | Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Люди редко заражаются пастереллезом, однако фермеры и ветеринары, контактирующие с больными животными, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями находятся в группе риска, рассказала РИА Новости кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения.
"Пастереллез опасен для человека, хотя заражение происходит редко. В группе риска находятся фермеры и ветеринары, контактирующие с больными животными, пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Болезнь может протекать в легкой форме у людей с хорошим иммунитетом, но вызвать осложнения у лиц со сниженными защитными функциями организма", - сказала Мясникова.
Она отметила, что формы заболевания у человека наиболее часто выражаются в виде кожной инфекции, сопровождаемой покраснением, отеком, гнойными поражениями кожи на месте укуса или царапины. Реже встречается респираторная форма, которая при попадании бактерии в легкие может проявляться как хронический бронхит или вялотекущая пневмония.
Септическая форма, при которой бактерии попадают в кровь и распространяются по всему организму - самая тяжелая, но крайне редкая. Она может привести к абсцессам мозга, гнойному менингиту, артритам, миокардиту и другим осложнениям.
Мясникова посоветовала, чтобы обезопасить себя и своих близких, не покупать мясо и молоко на стихийных рынках, вне санкционированных мест торговли. Также следует употреблять только кипяченое и пастеризованное молоко, а мясо подвергать тщательной кулинарной обработке и готовить его до полной прожарки.
Употребление сырого или недостаточно обработанного мяса зараженных животных может привести к пищевым токсикоинфекциям, сопровождаемым рвотой, диареей, болями в животе и повышением температуры.
"Несмотря на то, что кислая среда желудка убивает большинство пастерелл, любителям тартара и стейка с кровью рисковать не стоит. Мясо и молоко от коровы в карантинной зоне употреблять категорически нельзя", - подчеркнула эксперт.
По ее словам, при проявлении симптомов надо идти к врачу. Антибиотики эффективны против пастереллеза, а современная медицина умеет бороться с этой инфекцией.
"Несомненно, вспышка в Новосибирской области - удар по местным фермерским хозяйствам, но для людей риски сравнительно низкие. Главное - соблюдать меры предосторожности и не употреблять сырые продукты, а также от неизвестных производителей", - прокомментировала эксперт ситуацию в Новосибирской области.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала