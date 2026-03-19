Ефимов: в Москве завершена разработка котлована станции "Кленовый бульвар" - РИА Новости, 19.03.2026
15:12 19.03.2026
Ефимов: в Москве завершена разработка котлована станции "Кленовый бульвар"
Ефимов: в Москве завершена разработка котлована станции "Кленовый бульвар" - РИА Новости, 19.03.2026
Ефимов: в Москве завершена разработка котлована станции "Кленовый бульвар"
В Москве завершили разработку котлована будущей станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метрополитена, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T15:12:00+03:00
2026-03-19T15:12:00+03:00
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве завершена разработка котлована станции "Кленовый бульвар"

Ефимов: в Москве завершена разработка котлована станции метро "Кленовый бульвар"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Москве завершили разработку котлована будущей станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метрополитена, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Завершена разработка грунта котлована для будущей станции “Кленовый бульвар” Бирюлевской линии метро. Строители изъяли около 133 тысяч кубометров грунта. Уже началось возведение основных конструкций станции", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении добавляется, что каждый день на стройплощадке работают до 25 единиц техники и до 220 человек. Сама станция "Кленовый бульвар" разместится вдоль одноименного бульвара у пересечения с улицей Новинки. Пассажиры здесь смогут сделать пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии.
Длина Бирюлевской линии метро составит свыше 22 километров, в ее составе запланированы 10 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления МЖД, добавляется в пресс-релизе.
 
