Ефимов: в Москве завершена разработка котлована станции "Кленовый бульвар"
В Москве завершили разработку котлована будущей станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метрополитена, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 19.03.2026
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Москве завершили разработку котлована будущей станции "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метрополитена, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Завершена разработка грунта котлована для будущей станции “Кленовый бульвар” Бирюлевской линии метро. Строители изъяли около 133 тысяч кубометров грунта. Уже началось возведение основных конструкций станции", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении добавляется, что каждый день на стройплощадке работают до 25 единиц техники и до 220 человек. Сама станция "Кленовый бульвар" разместится вдоль одноименного бульвара у пересечения с улицей Новинки. Пассажиры здесь смогут сделать пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии.
Длина Бирюлевской линии метро составит свыше 22 километров, в ее составе запланированы 10 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления МЖД, добавляется в пресс-релизе.