На Кубани опрокинулась машина с детьми, есть пострадавшие

СОЧИ, 19 мар – РИА Новости. Трое детей и 20-летняя девушка госпитализированы с травмами после того, как машина, в которой они ехали, ударилась об отбойник и опрокинулась на встречную полосу в Краснодарском крае, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.