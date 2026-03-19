Рейтинг@Mail.ru
ЕС не внес в итоговый документ саммита пункты о ремонте "Дружбы", пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 19.03.2026 (обновлено: 11:39 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/druzhba-2081624821.html
ЕС не внес в итоговый документ саммита пункты о ремонте "Дружбы", пишут СМИ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
ЕС не внес в итоговый документ саммита пункты о ремонте "Дружбы", пишут СМИ

Politico: ЕС не внес в итоговый документ саммита пункты о ремонте "Дружбы"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Евросоюз не внес в итоговый документ саммита пункты о ремонте трубопровода "Дружба", пишет Politico.
«

"В ходе подготовительных переговоров высказывалась идея включить в итоговый документ саммита положения о ремонте нефтепровода "Дружба", что фактически обязывало бы ЕС оказывать давление на Киев в этом вопросе. <...> По словам дипломатов, на данный момент этот вариант отложен до лучших времен", — указано в статье.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее отмечал, что страна готовится к битве на саммите ЕС, чтобы Киев не получил кредит на 90 миллиардов евро, пока не запустит транзит российской нефти по "Дружбе".
В Евросоюзе же считают, что самым сложным вопросом на саммите станет не Украина, а энергетика, намеченные меры определят политику блока на долгие годы, уточнило Politico. В то же время газета Financial Times пишет, что лидеры планировали обсудить перезагрузку стагнирующей экономики ЕС, но им предстоит уделить основное внимание проблемам, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по этому трубопроводу, ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что ЕС и Украина подготовили план энергоблокады Венгрии с целью смены власти в стране. Будапешт обвиняет Киев во вмешательстве в парламентские выборы, запланированные на апрель.
В миреУкраинаВенгрияЕвросоюзВладимир ЗеленскийПетер СийяртоВиктор ОрбанВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала