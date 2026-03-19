ЕС не внес в итоговый документ саммита пункты о ремонте "Дружбы", пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Евросоюз не внес в итоговый документ саммита пункты о ремонте трубопровода "Дружба", пишет Politico.
"В ходе подготовительных переговоров высказывалась идея включить в итоговый документ саммита положения о ремонте нефтепровода "Дружба", что фактически обязывало бы ЕС оказывать давление на Киев в этом вопросе. <...> По словам дипломатов, на данный момент этот вариант отложен до лучших времен", — указано в статье.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее отмечал, что страна готовится к битве на саммите ЕС, чтобы Киев не получил кредит на 90 миллиардов евро, пока не запустит транзит российской нефти по "Дружбе".
В Евросоюзе же считают, что самым сложным вопросом на саммите станет не Украина, а энергетика, намеченные меры определят политику блока на долгие годы, уточнило Politico. В то же время газета Financial Times пишет, что лидеры планировали обсудить перезагрузку стагнирующей экономики ЕС, но им предстоит уделить основное внимание проблемам, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по этому трубопроводу, ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что ЕС и Украина подготовили план энергоблокады Венгрии с целью смены власти в стране. Будапешт обвиняет Киев во вмешательстве в парламентские выборы, запланированные на апрель.