МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Потеря Александровки в ДНР серьезно ухудшило положение ВСУ на фронте, пишет издание AntiDiplomatico.
"В целом, картина говорит о значительных потерях украинских сил и утрате инициативы на земле", — отмечается в материале.
Издание добавляет, что в этом контексте становится все более очевидным, что киевский режим продолжает жертвовать населением ради затягивания конфликта с Россией, несмотря на то, что он уже проигран.
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Александровка в ДНР накануне. Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства.
