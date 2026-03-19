Дмитриев призвал ЕС обсудить восстановление "Северного потока"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюзу на фоне высоких цен на газ стоит обсудить восстановление "Северного потока", но за свой счет, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев отметил, что европейские "поджигатели войны" скучают по "Северному потоку". "Может быть, завтра им стоит обсудить восстановление "Северного потока" - за свой счёт", - добавил он.
Экспортный газопровод из через Балтику "Северный поток" мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год был запущен в 2012 году и 10 лет бесперебойно снабжал российским газом европейских потребителей, минуя транзитные страны. "Северный поток 2" был призван вдвое расширить экспорт, его строительство было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. А через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного "Северного потока".
Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
