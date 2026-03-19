13:42 19.03.2026
Дмитриев призвал ЕС обсудить восстановление "Северного потока"
Евросоюзу на фоне высоких цен на газ стоит обсудить восстановление "Северного потока", но за свой счет, считает глава Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости, 19.03.2026
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюзу на фоне высоких цен на газ стоит обсудить восстановление "Северного потока", но за свой счет, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Цена на природный газ в ЕС сегодня выросла на 26%. И это ещё не всё! Цена на газ в ЕС в 2026 году более чем вдвое превысит первоначальный прогноз", - написал он в соцсети X.
Нефтеналивной танкер - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Дмитриев рассказал подробности снятия ограничений США на российскую нефть
13 марта, 05:26
Дмитриев отметил, что европейские "поджигатели войны" скучают по "Северному потоку". "Может быть, завтра им стоит обсудить восстановление "Северного потока" - за свой счёт", - добавил он.
Экспортный газопровод из через Балтику "Северный поток" мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год был запущен в 2012 году и 10 лет бесперебойно снабжал российским газом европейских потребителей, минуя транзитные страны. "Северный поток 2" был призван вдвое расширить экспорт, его строительство было завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. А через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного "Северного потока".
Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Ажиотажный спрос на российскую нефть превзошел все ожидания
18 марта, 08:00
 
