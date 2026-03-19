Дмитриев призвал Европу не становиться жертвами естественного отбора

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал страны покупать газ и нефть у РФ, чтобы не стать жертвами естественного отбора.
"Мир понимает необходимость включения российских энергоносителей в диверсифицированный энергетический портфель каждой страны. Если вы не покупаете российскую энергию, дарвиновский процесс естественного отбора позаботится о вас. ЕС станет ярким примером, который всем следует помнить", - написал Дмитриев в соцсети X.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. С начала марта нефть Brent подорожала на 55%, удерживаясь выше 110 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 67%.
Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц затем заявил, что считает неправильным ослаблять санкции в отношении России "по какой бы то ни было причине".