10:22 19.03.2026
Дмитриев призвал Европу не становиться жертвами естественного отбора
Россия, Ближний Восток, Европа, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Министерство финансов США, Brent
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал страны покупать газ и нефть у РФ, чтобы не стать жертвами естественного отбора.
"Мир понимает необходимость включения российских энергоносителей в диверсифицированный энергетический портфель каждой страны. Если вы не покупаете российскую энергию, дарвиновский процесс естественного отбора позаботится о вас. ЕС станет ярким примером, который всем следует помнить", - написал Дмитриев в соцсети X.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Разжигатели войны используют фейковые источники, заявил Дмитриев
Вчера, 10:02
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. С начала марта нефть Brent подорожала на 55%, удерживаясь выше 110 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 67%.
Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц затем заявил, что считает неправильным ослаблять санкции в отношении России "по какой бы то ни было причине".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Дмитриев прокомментировал заявление Трампа об ударах по газовым объектам
Вчера, 08:45
 
РоссияБлижний ВостокЕвропаКирилл ДмитриевФридрих МерцЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийМинистерство финансов СШАBrent
 
 
