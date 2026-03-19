https://ria.ru/20260319/dmitriev-2081580277.html
Дмитриев назвал пожар на заводе СПГ в Катаре катастрофическим для ЕС
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал пожар на комплексе по производству СПГ в катарском Рас-Лаффане катастрофическим для ЕС.
экономика
иран
ближний восток
катар
кирилл дмитриев
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260319/neft-2081575311.html
https://ria.ru/20260318/neft-2081087476.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитриев: пожар на заводе СПГ в Катаре будет катастрофическим для ЕС
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал пожар на комплексе по производству СПГ в катарском Рас-Лаффане катастрофическим для ЕС.
Ранее КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке.
"Плохо для мира, катастрофически для ЕС", - прокомментировал событие Дмитриев на странице в соцсети X
.
Ранее МВД Катара сообщило, что в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны вспыхнул пожар в результате иранской атаки.
Производство СПГ в Рас-Лаффане было приостановлено в начале марта после попадания беспилотников в один из объектов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.