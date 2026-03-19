Дмитриев назвал пожар на заводе СПГ в Катаре катастрофическим для ЕС

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал пожар на комплексе по производству СПГ в катарском Рас-Лаффане катастрофическим для ЕС.

Ранее КСИР Ирана подтвердил, что атаковал энергообъекты на Ближнем Востоке.

"Плохо для мира, катастрофически для ЕС", - прокомментировал событие Дмитриев на странице в соцсети X

Ранее МВД Катара сообщило, что в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны вспыхнул пожар в результате иранской атаки.

Производство СПГ в Рас-Лаффане было приостановлено в начале марта после попадания беспилотников в один из объектов.