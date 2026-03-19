15:46 19.03.2026
В Раде заявили о политическом кризисе на Украине
Депутат Гетманцев: Украина находится в состоянии политического кризиса

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат Рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев считает, что Украина находится в состоянии политического кризиса, и это тормозит процесс принятия многих решений.
"Вряд ли переговоры с МВФ решат парламентский кризис. Мы должны услышать позицию МВФ в связи с парламентским кризисом, и будут ли корректироваться те или иные позиции МВФ в связи с, опять же, парламентским кризисом. Кстати говоря, я не согласен, что он парламентский - он политический", - сказал Гетманцев.
Депутат Рады пояснил, что политический кризис охватывает полностью власть и оппозицию, всю вертикаль власти. Он заявил, что такой кризис - это препятствие для принятия многих актов, и не только тех, что касаются МВФ, но и тех, что затрагивают евроинтеграцию, включая самые простые законопроекты.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на представителей правящей партии "Слуга народа" сообщило, что Верховная рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским.
Верховная рада Украины 15-й сессии IX созыва стала самой продолжительной в истории - она работает с 2019 года. Президентские и парламентские выборы не проводятся, при этом в зале часто отсутствует кворум. Прежде ни один украинский парламентский созыв не продлевался до 13-й сессии. Из-за постоянных продлений военного положения и мобилизации на Украине проведения парламентских, президентских и местных выборов не происходит, что создает ситуацию, при которой Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года, остается на своей позиции.
