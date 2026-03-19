Эксперт назвала факторы, влияющие на покупку дачи в Подмосковье

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Направление, близость к городу, развитость инфраструктуры и транспортная доступность являются основными факторами при покупке дачи в Подмосковье в 2026 году, рассказала Направление, близость к городу, развитость инфраструктуры и транспортная доступность являются основными факторами при покупке дачи в Подмосковье в 2026 году, рассказала aif.ru заведующая кафедрой экономики и управления в строительстве ГУУ, доктор экономических наук Ольга Астафьева.

"Значение играет не только направление, но другие факторы. Это близость к городу (оптимальным считается расположение в пределах 30-60 километров от города), наличие развитой инфраструктуры (магазинов, медпунктов, школ и прочее), транспортная доступность (когда удобно добраться не только на личном транспорте, но и на общественном)", - сказала она.

При этом отмечается, что при наличии выгодной скидки на объект важно не забывать, что в случае неудобного расположения дачи, проблем с транспортной доступностью и подключением к коммуникации эту собственность будет трудно продать на вторичном рынке. В связи с этим рекомендуется не рассматривать как инвестицию такую загородную недвижимость.

"Наибольший спрос наблюдается на дачи, построенные в 2019 и 2020 годах... Такие объекты обладают удобной планировкой. При этом их достаточно дорого использовать для постоянного проживания, так как в зимний период их отапливают электричеством. Но, несмотря на это, спрос на такие дачи растет выше среднего по рынку - в силу того, что обычно такие дачи строились из кирпича или бревна, обладающих хорошей теплоизоляцией и энергоэффективностью", - отметила Астафьева.

Однако, если рассматривать дачу как место для постоянного проживания, то спросом пользуются дома с современным дизайном и мебелью, когда покупатель может сразу заехать и жить.

"Приобретение в 2026 году готового дома 120 квадратных метров общей площадью, относящегося к премиальной недвижимости с земельным участком от 10 соток, составит от 15 до 25 миллионов рублей... Дачи в коттеджных поселках и СНТ - 3,5-7,5 миллионов рублей. А вот жилье среднего класса в неудобно расположенных от города СНТ с летним водопроводом - от 800 тысяч до 2,5 миллионов рублей", - дала примерные цены экономист.