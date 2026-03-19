Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/dacha-2081722473.html
Эксперт назвала факторы, влияющие на покупку дачи в Подмосковье
московская область (подмосковье)
жилье
общество
дача
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044328701_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_863f3710361880718a2a9d27bdb57b44.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044328701_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83c2e65a7c35b978b5645b7b7802c83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эксперт назвала факторы, влияющие на покупку дачи в Подмосковье

Астафьева: при покупке дачи надо учитывать направление и инфраструктуру

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДачи зимой
Дачи зимой - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дачи зимой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Направление, близость к городу, развитость инфраструктуры и транспортная доступность являются основными факторами при покупке дачи в Подмосковье в 2026 году, рассказала aif.ru заведующая кафедрой экономики и управления в строительстве ГУУ, доктор экономических наук Ольга Астафьева.
"Значение играет не только направление, но другие факторы. Это близость к городу (оптимальным считается расположение в пределах 30-60 километров от города), наличие развитой инфраструктуры (магазинов, медпунктов, школ и прочее), транспортная доступность (когда удобно добраться не только на личном транспорте, но и на общественном)", - сказала она.
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
При этом отмечается, что при наличии выгодной скидки на объект важно не забывать, что в случае неудобного расположения дачи, проблем с транспортной доступностью и подключением к коммуникации эту собственность будет трудно продать на вторичном рынке. В связи с этим рекомендуется не рассматривать как инвестицию такую загородную недвижимость.
"Наибольший спрос наблюдается на дачи, построенные в 2019 и 2020 годах... Такие объекты обладают удобной планировкой. При этом их достаточно дорого использовать для постоянного проживания, так как в зимний период их отапливают электричеством. Но, несмотря на это, спрос на такие дачи растет выше среднего по рынку - в силу того, что обычно такие дачи строились из кирпича или бревна, обладающих хорошей теплоизоляцией и энергоэффективностью", - отметила Астафьева.
Мужчина на дачном участке - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Однако, если рассматривать дачу как место для постоянного проживания, то спросом пользуются дома с современным дизайном и мебелью, когда покупатель может сразу заехать и жить.
"Приобретение в 2026 году готового дома 120 квадратных метров общей площадью, относящегося к премиальной недвижимости с земельным участком от 10 соток, составит от 15 до 25 миллионов рублей... Дачи в коттеджных поселках и СНТ - 3,5-7,5 миллионов рублей. А вот жилье среднего класса в неудобно расположенных от города СНТ с летним водопроводом - от 800 тысяч до 2,5 миллионов рублей", - дала примерные цены экономист.
Астафьева посоветовала при выборе дачного дома найти баланс между стоимостью объекта, расходами на его эксплуатацию, наличием развитой инфраструктуры и хорошо организованной экосистемой с качественным сервисом. Цены на подобные объекты, расположенные в 10-20 километрах от МКАД на земельных участках площадью от 1 гектара с видом разрешенного использования ИЖС и наличием всех коммуникаций в 2026 году начинаются в среднем от 19,5 миллиона рублей.
Коттеджный поселок - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Московская область (Подмосковье)ЖильеОбществодача
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала