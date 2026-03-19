В Череповце студентку оштрафовали за публикации с символами сатанизма*
08:10 19.03.2026
В Череповце студентку оштрафовали за публикации с символами сатанизма*
В Череповце студентку оштрафовали за публикации с символами сатанизма*
В Череповце студентку оштрафовали за публикации с символами сатанизма*

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Суд в Череповце оштрафовал студентку колледжа за публикацию в соцсети изображений с сатанинскими* символами (международное движение сатанизма* признано в РФ экстремистским и запрещено) "в поддержку рок-групп", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что девушка в соцсети разместила ряд публикаций с символами сатанизма - перевернутыми крестами и пентаграммой. На неё составили протокол по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании запрещенной в России символики.
В судебном заседании она признала вину, пояснила, что не знала о запрете данных символов, разместила их "в поддержку рок-групп, которые нравятся".
Как следует из судебных материалов, студентка попросила ее строго не наказывать, так как дохода не имеет, стипендию в колледже не получает.
Суд оштрафовал девушку на одну тысячу рублей.
* международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено
