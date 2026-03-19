09:18 19.03.2026 (обновлено: 09:28 19.03.2026)
В Челябинской области при пожаре в кафе погибли два человека
© Фото : Челябинский Следком/TelegramПоследствия пожара на городском пляже озера Тургояк в Челябинской области
Последствия пожара на городском пляже озера Тургояк в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар - РИА Новости. Пожар, предварительно, из-за короткого замыкания проводки, произошел в кафе на пляже озера Тургояк в Челябинской области, погибли двое молодых людей, возбуждено уголовное дело, информирует региональное СУСК РФ.
По данным следствия, утром 19 марта в кафе, расположенном на городском пляже озера Тургояк, произошел пожар, в ходе тушения которого спасатели обнаружили тела мужчин 2007 года рождения.
"Следователем следственного отдела по городу Миасс СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По предварительным данным, причиной возникновения пожара явилось короткое замыкание проводки", - говорится в сообщении.
Следователем регионального СКР проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.
В ходе следствия будет дана оценка соблюдения законодательства при осуществлении деятельности на объекте и действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности, добавляет СУСК.
