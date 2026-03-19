https://ria.ru/20260319/chelovek-2081611754.html
2026-03-19T09:18:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
миасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081612716_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_e4bf6931f2f005aeabc0d31924fd6203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081612716_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2e9df84e147d48eb273106d2d3327d78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СК: в Челябинской области при пожаре в кафе погибли два человека
ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар - РИА Новости. Пожар, предварительно, из-за короткого замыкания проводки, произошел в кафе на пляже озера Тургояк в Челябинской области, погибли двое молодых людей, возбуждено уголовное дело, информирует региональное СУСК РФ.
По данным следствия, утром 19 марта в кафе, расположенном на городском пляже озера Тургояк, произошел пожар, в ходе тушения которого спасатели обнаружили тела мужчин 2007 года рождения.
"Следователем следственного отдела по городу Миасс
СУСК России
по Челябинской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По предварительным данным, причиной возникновения пожара явилось короткое замыкание проводки", - говорится в сообщении
.
Следователем регионального СКР проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.
В ходе следствия будет дана оценка соблюдения законодательства при осуществлении деятельности на объекте и действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности, добавляет СУСК.