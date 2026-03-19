Премьер Чехии надеется, что ЕС начнет решать вопрос роста цен на энергию - РИА Новости, 19.03.2026
14:46 19.03.2026
Премьер Чехии надеется, что ЕС начнет решать вопрос роста цен на энергию
Премьер Чехии надеется, что ЕС начнет решать вопрос роста цен на энергию - РИА Новости, 19.03.2026
Премьер Чехии надеется, что ЕС начнет решать вопрос роста цен на энергию
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил надежду, что Евросоюз начнет решать проблему роста цен на энергоносители раньше, чем через десять лет, как это было в РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T14:46:00+03:00
2026-03-19T14:46:00+03:00
ормузский пролив
чехия
персидский залив
в мире, ормузский пролив, чехия, андрей бабиш, персидский залив, евросоюз
В мире, Ормузский пролив, Чехия, Андрей Бабиш, Персидский залив, Евросоюз
Премьер Чехии надеется, что ЕС начнет решать вопрос роста цен на энергию

Бабиш надеется, что ЕС начнет решать проблему роста цен не через десять лет

Флаги Евросоюза и Чешской Республики. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил надежду, что Евросоюз начнет решать проблему роста цен на энергоносители раньше, чем через десять лет, как это было в случае с миграционным кризисом.
"Было очень забавно услышать сейчас на завтраке (неформальной встрече перед саммитом - ред.) о нелегальной миграции - что спустя десять лет все государства-члены, которые принимали мигрантов, просыпаются и говорят: "Мы не можем повторить 2015 год". Десять лет! Уже десять лет прошло, и вот теперь все просят закрыть границы", - сказал Бабиш перед саммитом ЕС.
Он выразил надежду, что этот сценарий не повторится с нынешним кризисом цен на энергоносители.
"Очень забавно слышать, что теперь другие государства-члены придерживаются того же мнения, что и мы в 2016 году. Я надеюсь, что чего-то подобного не произойдет с ценами на энергоносители", - добавил он.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
