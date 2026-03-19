Премьер Чехии надеется, что ЕС начнет решать вопрос роста цен на энергию

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил надежду, что Евросоюз начнет решать проблему роста цен на энергоносители раньше, чем через десять лет, как это было в случае с миграционным кризисом.

"Было очень забавно услышать сейчас на завтраке (неформальной встрече перед саммитом - ред.) о нелегальной миграции - что спустя десять лет все государства-члены, которые принимали мигрантов, просыпаются и говорят: "Мы не можем повторить 2015 год". Десять лет! Уже десять лет прошло, и вот теперь все просят закрыть границы", - сказал Бабиш перед саммитом ЕС

Он выразил надежду, что этот сценарий не повторится с нынешним кризисом цен на энергоносители.

"Очень забавно слышать, что теперь другие государства-члены придерживаются того же мнения, что и мы в 2016 году. Я надеюсь, что чего-то подобного не произойдет с ценами на энергоносители", - добавил он.