ЦАХАЛ заявила, что не наносила удары в районе АЭС "Бушер" 17 марта

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар – РИА Новости. Израильские военные утверждают, что ВВС ЦАХАЛ не наносили ударов в районе периметра АЭС "Бушер" 17 марта, заявил РИА Новости израильский военный источник.

"ВВС ЦАХАЛ не проводили ударов по целям в указанный отрезок времени в районе периметра АЭС", - сказал источник.