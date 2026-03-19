Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила, что не наносила удары в районе АЭС "Бушер" 17 марта - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 19.03.2026 (обновлено: 15:00 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/busher-2081694681.html
ЦАХАЛ заявила, что не наносила удары в районе АЭС "Бушер" 17 марта
ЦАХАЛ заявила, что не наносила удары в районе АЭС "Бушер" 17 марта
Израильские военные утверждают, что ВВС ЦАХАЛ не наносили ударов в районе периметра АЭС "Бушер" 17 марта, заявил РИА Новости израильский военный источник. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T14:24:00+03:00
2026-03-19T15:00:00+03:00
бушерская аэс
в мире
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1bbb56095141c2d89fe05f9f22039627.jpg
https://ria.ru/20260319/likhachev-2081662439.html
https://ria.ru/20260319/izrail-2081601874.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a54726a9ec0dccda0a6345bab1e6b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бушерская АЭС, В мире, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила, что не наносила удары в районе АЭС "Бушер" 17 марта

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС "Бушер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар – РИА Новости. Израильские военные утверждают, что ВВС ЦАХАЛ не наносили ударов в районе периметра АЭС "Бушер" 17 марта, заявил РИА Новости израильский военный источник.
Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил во вторник, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер", в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших нет.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Россия готовит "мощную" эвакуацию сотрудников с АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Вчера, 12:26
"ВВС ЦАХАЛ не проводили ударов по целям в указанный отрезок времени в районе периметра АЭС", - сказал источник.
МАГАТЭ в свою очередь сообщило, что в результате удара по территории АЭС "Бушер" в Иране во вторник было разрушено сооружение, расположенное в 350 метрах от реактора объекта, а сам реактор не пострадал.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Израиль вышел из-под контроля, заявил экс-глава разведцентра США
Вчера, 07:46
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала