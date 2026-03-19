Рейтинг@Mail.ru
Экс-зампреда правительства Бурятии заподозрили в соучастии в хищении - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 19.03.2026 (обновлено: 10:23 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/burjatija-2081622103.html
Экс-зампреда правительства Бурятии заподозрили в соучастии в хищении
Экс-зампреда правительства Бурятии заподозрили в соучастии в хищении - РИА Новости, 19.03.2026
Экс-зампреда правительства Бурятии заподозрили в соучастии в хищении
Экс-зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова обвиняют в соучастии в хищении более 98 миллионов рублей при строительстве третьего моста через реку Уда, РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T10:05:00+03:00
2026-03-19T10:23:00+03:00
происшествия
республика бурятия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg
республика бурятия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7605df11d04357d11ceea7579b801f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия, россия
Происшествия, Республика Бурятия, Россия
Экс-зампреда правительства Бурятии заподозрили в соучастии в хищении

Экс-зампреда правительства Бурятии обвинили в соучастии в хищении 98 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 19 мар - РИА Новости. Экс-зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова обвиняют в соучастии в хищении более 98 миллионов рублей при строительстве третьего моста через реку Уда, сообщил Советский районный суд.
По данным следствия, Луковников обвиняется в мошенничестве, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст.159 УК РФ), с причинением ущерба бюджету Республики Бурятия в особо крупном размере.
«
"По версии следствия, в период времени с июля 2018 года по декабрь 2019 года заместитель председателя правительства Республики Бурятия Луковников и руководитель подрядной коммерческой организации Михайлова, вступили в сговор и путем обмана работников МУ "Улан-Удэстройзаказчик" похитили денежные средств в сумме 98 802 121,40 рублей, отразив в актах несоответствующие условиям контракта сведения о якобы выполненных работах по проектированию строительства моста через реку Уда в городе Улан-Удэ", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.
Во вторник глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Москве задержали его бывшего заместителя Евгения Луковникова. Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ, отметил губернатор. В четверг правоохранители сообщили РИА Новости, что экс-зампреда правительства Бурятии доставили в Улан-Удэ, ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве.
В пресс-службе прокуратуры Бурятии РИА Новости сообщили, что Советский районный суд Улан-Удэ арестовал Луковникова на 2 месяца - до 17 мая 2026 года. Также на 2 месяца была арестована Светлана Михайлова - гендиректор ООО "ПромГражданПроект", проектировавшего третий мост через реку Уда.
Вопрос о строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос.
Контракт о строительстве моста был заключен в 2019 году с ОАО "Хотьковский автомост". Изначально окончание выполнения работ планировалось в ноябре 2024 года. В процессе работ сроки несколько раз переносились. В связи с сильным отставанием генподрядчика от графика власти расторгли контракт. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.
 
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала