Экс-зампреда правительства Бурятии заподозрили в соучастии в хищении

УЛАН-УДЭ, 19 мар - РИА Новости. Экс-зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова обвиняют в соучастии в хищении более 98 миллионов рублей при строительстве третьего моста через реку Уда, сообщил Советский районный суд.

По данным следствия, Луковников обвиняется в мошенничестве, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст.159 УК РФ ), с причинением ущерба бюджету Республики Бурятия в особо крупном размере.

« "По версии следствия, в период времени с июля 2018 года по декабрь 2019 года заместитель председателя правительства Республики Бурятия Луковников и руководитель подрядной коммерческой организации Михайлова, вступили в сговор и путем обмана работников МУ "Улан-Удэстройзаказчик" похитили денежные средств в сумме 98 802 121,40 рублей, отразив в актах несоответствующие условиям контракта сведения о якобы выполненных работах по проектированию строительства моста через реку Уда в городе Улан-Удэ", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

Во вторник глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Москве задержали его бывшего заместителя Евгения Луковникова. Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ , отметил губернатор. В четверг правоохранители сообщили РИА Новости, что экс-зампреда правительства Бурятии доставили в Улан-Удэ, ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве.

В пресс-службе прокуратуры Бурятии РИА Новости сообщили, что Советский районный суд Улан-Удэ арестовал Луковникова на 2 месяца - до 17 мая 2026 года. Также на 2 месяца была арестована Светлана Михайлова - гендиректор ООО "ПромГражданПроект", проектировавшего третий мост через реку Уда.

Вопрос о строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос.