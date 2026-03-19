Верховный суд разрешил водочному заводу в Пензе использовать бренд Nemiroff

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые отклонили иск зарегистрированной в Лихтенштейне компании Nemiroff Intellectual Property Establishment, владеющей товарными знаками крупного украинского производителя алкоголя Nemiroff и требовавшей запретить использовать свои бренды пензенскому ООО "Объединенные пензенские водочные заводы".

Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Владимир Попов , изучив кассационную жалобу истца, не обнаружил оснований для пересмотра дела.

Nemiroff Intellectual Property Establishment летом 2023 года потребовала признать "действия ответчика по производству, предложению к продаже и введению в гражданский оборот" товаров с использованием обозначения Nemiroff, совершенные после 1 февраля 2022 года, нарушением его исключительных прав на товарные знаки.

В иске перечислено 35 товарных знаков, в том числе несколько международных, охраняемых и в России . В основном это этикетки и другие элементы оформления бутылок.

Украинская компания Nemiroff ранее сообщила, что с 28 февраля 2022 года отозвала лицензию на производство продукции под своим брендом в России. Отмечалось, что такое решение принято в связи с военной операцией РФ на Украине