Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, кому нельзя колоть ботокс - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/botoks-2081595128.html
Врач рассказал, кому нельзя колоть ботокс
Врач рассказал, кому нельзя колоть ботокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144901/67/1449016796_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_38d381eac6cbae70ac7ade0e1d1de47d.jpg
https://ria.ru/20260312/botoks-2080219049.html
https://ria.ru/20240619/botoks-1953845275.html
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144901/67/1449016796_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9e6920b803a4d8dfa20f15adaf909dd7.jpg
1920
1920
true
Врач рассказал, кому нельзя колоть ботокс

© Fotolia / Production PerigИнъекция ботокса
Инъекция ботокса - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Fotolia / Production Perig
Инъекция ботокса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Уколы ботокса являются популярным методом коррекции мимических морщин, при этом у процедуры есть ряд противопоказаний: беременность, наличие острых инфекций, нарушение свертываемости крови и некоторые другие, рассказал РИА Новости врач-дерматолог медицинской компании "СберЗдоровье" Андрей Кузнецов.
"Препараты ботулотоксина в косметологии используются для коррекции мимических морщин за счет временного расслабления мышц, которые активно работают при выражении эмоций. Существуют общие противопоказания для всех инъекционных методик. К ним относятся беременность и период лактации, наличие онкологических и аутоиммунных заболеваний, острые инфекции и воспаления в зоне предполагаемого вмешательства, а также нарушения свертываемости крови. Критически важно проконсультироваться с лечащим врачом о возможности проведения этих процедур", - сказал эксперт.
Женщине делают инъекцию ботокса - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Врач опроверг связь уколов ботокса с развитием деменции
12 марта, 13:56
При этом у ботулинотерапии есть также особые противопоказания, среди них - наличие хронических заболеваний, например, миастении или других болезней, связанных с нарушением нервно-мышечной передачи, подчеркнул он.
Кроме того, при введении ботокса следует учитывать возможные осложнения. Среди них, в частности, птоз - опущение века, асимметрия лица. Осложнение возникает при неправильном расчете дозы или нарушении техники введения. Также, например, в случае инъекции слишком высокой дозы ботулотоксина возможно избыточное расслабление мимических мышц - возникает эффект "маски", при котором лицо лишается естественной подвижности.
Редким осложнением, связанным с действием препарата, являются общие реакции организма: мышечная слабость, а также затруднение глотания при введении ботулотоксина в поднижнечелюстную область, шею, жевательные мышцы.
Официально эти инъекции разрешены с 18 лет, при этом важно ориентироваться на наличие показаний. Мимические морщины, для коррекции которых используется ботулотоксин, возникают в среднем после 25-30 лет.
Девушка во время косметологической процедуры - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Онищенко предостерег женщин от уколов ботокса
19 июня 2024, 04:50
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала