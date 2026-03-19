Врач рассказал, кому нельзя колоть ботокс

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Уколы ботокса являются популярным методом коррекции мимических морщин, при этом у процедуры есть ряд противопоказаний: беременность, наличие острых инфекций, нарушение свертываемости крови и некоторые другие, рассказал РИА Новости врач-дерматолог медицинской компании "СберЗдоровье" Андрей Кузнецов.

"Препараты ботулотоксина в косметологии используются для коррекции мимических морщин за счет временного расслабления мышц, которые активно работают при выражении эмоций. Существуют общие противопоказания для всех инъекционных методик. К ним относятся беременность и период лактации, наличие онкологических и аутоиммунных заболеваний, острые инфекции и воспаления в зоне предполагаемого вмешательства, а также нарушения свертываемости крови. Критически важно проконсультироваться с лечащим врачом о возможности проведения этих процедур", - сказал эксперт.

При этом у ботулинотерапии есть также особые противопоказания, среди них - наличие хронических заболеваний, например, миастении или других болезней, связанных с нарушением нервно-мышечной передачи, подчеркнул он.

Кроме того, при введении ботокса следует учитывать возможные осложнения. Среди них, в частности, птоз - опущение века, асимметрия лица. Осложнение возникает при неправильном расчете дозы или нарушении техники введения. Также, например, в случае инъекции слишком высокой дозы ботулотоксина возможно избыточное расслабление мимических мышц - возникает эффект "маски", при котором лицо лишается естественной подвижности.

Редким осложнением, связанным с действием препарата, являются общие реакции организма: мышечная слабость, а также затруднение глотания при введении ботулотоксина в поднижнечелюстную область, шею, жевательные мышцы.