01:31 19.03.2026
АПЛ "Борей" прослужат России до середины века, заявил главком ВМФ
Дарья Буймова
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Стратегические атомные подводные лодки проекта "Борей" гарантированно прослужат России до середины текущего века, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев.
В четверг в России отмечается День моряка-подводника, совпавший в этом году со 120-летием подводного флота.
"(Стратегическая атомная подводная лодка – ред.) "Борей" гарантированно прослужит России до середины текущего века, а может быть, и еще дольше, ведь в этом проекте заложен значительный модернизационный потенциал", - сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, Россия одна из немногих стран мира, способная создавать такие сложные системы, как подводные лодки, и иметь в арсенале ВМФ ракетные подводные лодки стратегического назначения (РПЛСН), составляющие основу морской компоненты стратегических ядерных сил государства, а также многоцелевые атомные и неатомные ПЛ.
"В части, касающейся РПЛСН, их основу сегодня представляют подводные крейсеры проектов "Борей" / "Борей­-А" с баллистическими ракетами "Булава", носящие имена великих государственных деятелей нашей истории, разработанные ЦКБ МТ "Рубин" и построенные на судостроительном предприятии "Севмаш" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Это новое поколение, которое приходит на смену предыдущим атомоходам проектов 667БДРМ с баллистическими ракетами "Синева", - сказал Моисеев.
