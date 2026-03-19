Гуцан рассказал о защите социально ответственного бизнеса

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пресечено 227 тысяч нарушений в рамках защиты социально ответственного бизнеса в 2025 году, в том числе связанных с отказами согласования инициатив предпринимателей, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.

"В рамках защиты социально ответственного бизнеса за прошедший год пресечено 227 тысяч нарушений, связанных с незаконными отказами согласования предпринимательских инициатив, волокитой и иными барьерами, препятствующими ведению хозяйственной деятельности", - сказал Гуцан.

Генпрокурор РФ добавил, что в 2025 году прокуроры не допускали снижения планки для проверочной нагрузки бизнеса. Так, из планов на 2026 год исключено три четверти предложений, а от чрезмерных контрольных мероприятий избавлена 141 тысяча бизнес-структур.