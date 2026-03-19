12:20 19.03.2026
Билайн "Большие данные и ИИ" открыл демодоступ к новым агентам для бизнеса
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Команда Билайн Big Data & AI*, развивающая цифровые сервисы на базе больших данных и искусственного интеллекта, открыла бесплатный демодоступ к двум новым ИИ-агентам для бизнеса — "Помощник аналитика"** и "Маркетолог"**, сообщает пресс-служба оператора.
Платформа объединяет в одном рабочем пространстве пять ИИ-агентов для автоматизации распространенных бизнес-задач. Ранее компании уже могли протестировать трех ИИ-агентов — ассистента-секретаря**, помощника продавца** и оператора контакт-центра**. Теперь демосреда дополнена новыми агентами для помощи маркетологам и аналитикам.
В отличие от обычных чат-ботов, ИИ-агенты интегрируются с внутренними базами знаний компаний и могут выполнять сложные задачи, анализируя контекст и используя разные источники данных. Анализ загруженных материалов производится программным обеспечением, включенным в платформу. Клиент обеспечивает наличие законного основания для обработки таких данных. Платформа объединяет возможности популярных больших языковых моделей (LLM-моделей — Large language model) и поддерживает кросс-функциональную работу в одном диалоговом интерфейсе. Разные этапы одной задачи можно поручить нескольким агентам — они сохраняют общий контекст и дополняют друг друга.
ИИ-агент "Помощник аналитика" помогает быстро получать ответы на бизнес-вопросы и находить причины отклонений в показателях — например, почему растет отток клиентов, где "проседает" воронка продаж или какие факторы влияют на маржинальность. Достаточно сформулировать запрос в привычной форме, а агент сам превратит его в обращение к корпоративным данным и соберет результат: нужные срезы, выгрузку и краткий аналитический вывод. Это делает глубокую аналитику доступной не только узким специалистам: топ-менеджеры и эксперты могут в моменте задавать вопросы и получать проверенные цифры без знания языка программирования (SQL — Structured Query Language) и без ожидания очереди на отчет.
ИИ-агент "Маркетолог" ориентирован на автоматизацию маркетинговых задач. Он может проанализировать рынок, оценить эффективность кампании, составить отчет или подготовить тезисы для презентаций. Благодаря технологии "Глубокое исследование с самостоятельным планированием шагов" (DeepResearch) агент не только находит информацию в базах, но и определяет последовательность действий для выполнения задачи. При необходимости он задает уточняющие вопросы и формирует ответ на основе загруженных данных, а также может дополнительно изучать открытые источники при наличии настроенного доступа, если нужен более широкий контекст. Агент работает по подходу "Рассуждение ведется внутри заданной схемы" (SGR — Schema-Guided Reasoning), что повышает автономность и качество ответов.
В рамках демодоступа можно оценить работу агентов на примере готовых задач или загрузить собственные данные и протестировать решения на них. В планах команды Билайна — добавить на платформу встроенный конструктор для создания собственных агентов под специализированные задачи.
"Мы видим, что бизнес в первую очередь хочет делегировать ИИ то, что “съедает” время каждый день: типовые запросы, коммуникации, подготовку материалов, работу с данными и поддержкой клиентов. Поэтому наша платформа уже сегодня объединяет пять ИИ-агентов, которые могут закрыть распространенные рутинные задачи в компании. Это позволяет командам быстрее принимать решения и сфокусироваться на развитии бизнеса, а не на повторяющихся операционных действиях. Лучший способ почувствовать разницу — попробовать на собственных данных и кейсах, поэтому мы открыли демодоступ и расширили его двумя новыми агентами", — цитирует пресс-служба директора по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константина Романова.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTVT3Wn2GK
*Big Data & AI;
** все перечисленное ПО 18+.
 
