Цена на бензин в США обновила максимум с сентября 2023 года - РИА Новости, 19.03.2026
19:10 19.03.2026
Цена на бензин в США обновила максимум с сентября 2023 года
Цена на бензин в США обновила максимум с сентября 2023 года
Средняя цена на бензин в США повысилась в четверг до 3,884 доллара за галлон (около 3,8 литра), обновив максимум с сентября 2023 года, свидетельствует... РИА Новости, 19.03.2026
В мире, Вашингтон (штат), Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Marta LavandierМужчина на автозаправочной станции в Майами, США
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США повысилась в четверг до 3,884 доллара за галлон (около 3,8 литра), обновив максимум с сентября 2023 года, свидетельствует статистика Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которой ознакомилось РИА Новости.
За сутки цена выросла более чем на 4 цента. За неделю же бензин подорожал почти на 30 центов.
По данным ААА, в сентябре 2023 года цена поднималась до 3,88 доллара за галлон.
Дороже всего бензин стоит в Калифорнии - 5,6 доллара за галлон. Чуть ниже цена в штате Вашингтон - около 5,1 доллара. Кроме того, порог в 5 долларов пройден на Гавайях. Автомобилистам в штатах Аризона, Невада, Аляска, Орегон и Иллинойс приходится платить больше 4 долларов за галлон.
Чуть дешевле бензин обходится в столице страны Вашингтоне - 3,96 доллара за галлон.
Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
