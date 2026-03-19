© AP Photo / Marta Lavandier Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США

Цена на бензин в США обновила максимум с сентября 2023 года

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США повысилась в четверг до 3,884 доллара за галлон (около 3,8 литра), обновив максимум с сентября 2023 года, свидетельствует статистика Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которой ознакомилось РИА Новости.

За сутки цена выросла более чем на 4 цента. За неделю же бензин подорожал почти на 30 центов.

По данным ААА, в сентябре 2023 года цена поднималась до 3,88 доллара за галлон.

Невада, Аляска, Орегон и Дороже всего бензин стоит в Калифорнии - 5,6 доллара за галлон. Чуть ниже цена в штате Вашингтон - около 5,1 доллара. Кроме того, порог в 5 долларов пройден на Гавайях . Автомобилистам в штатах Аризона Иллинойс приходится платить больше 4 долларов за галлон.

Чуть дешевле бензин обходится в столице страны Вашингтоне - 3,96 доллара за галлон.

США и Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.