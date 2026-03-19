Минэнерго допустило полный запрет на экспорт бензина из России

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопрос полного запрета экспорта бензина из России не является острым, но правительство может принять такое решение превентивно, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.

На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля. При этом крупным нефтяным компаниям экспорт разрешен.