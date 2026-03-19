Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 19.03.2026 (обновлено: 18:49 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/belorussiya-2081773534.html
Вашингтон снял санкции с двух белорусских банков и Минфина
Cпецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков и калийной отрасли. РИА Новости, 19.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061680631_0:368:726:913_1920x0_80_0_0_ae81e3f8da1e59db5c701f4cf2694981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Пул Первого / TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Cпецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков и калийной отрасли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Минске провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник Джон Коул.
"США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и министерства финансов", - заявил Коул, чьи слова приводит агентство Белта.
В сообщении напоминается, что в ходе предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года заявлялось о снятии санкций с белорусского калия, но теперь данный вопрос урегулирован окончательно.
"США также приняли решение, - об этом объявлено было президенту, - о том, что выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании - Белорусская калийная компания и "Беларуськалий", - сказал спецпосланник США.
Коул заверил, что решение о снятии санкций будет быстро воплощено на практике.
"Я вас уверяю, что в этот раз это все будет значительно быстрее. Мы научились это делать быстрее", - сказал он.
Спецпосланник пояснил, что перед тем, как посетить Минск с визитом, по данной теме были проведены расширенные переговоры с министерством финансов США и другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала