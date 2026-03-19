Вашингтон снял санкции с двух белорусских банков и Минфина
2026-03-19T18:14:00+03:00
США, Вашингтон (штат), Белинвестбанк, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Банк "Развитие", Белорусская калийная компания, Беларуськалий
БелТА: Вашингтон снял санкции с 2 белорусских банков и Минфина
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Cпецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков и калийной отрасли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
в четверг в Минске
провел переговоры с делегацией США
, которую возглавлял спецпосланник Джон Коул.
"США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития
и министерства финансов", - заявил Коул, чьи слова приводит агентство Белта
.
В сообщении напоминается, что в ходе предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года заявлялось о снятии санкций с белорусского калия, но теперь данный вопрос урегулирован окончательно.
"США также приняли решение, - об этом объявлено было президенту, - о том, что выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании - Белорусская калийная компания
и "Беларуськалий
", - сказал спецпосланник США.
Коул заверил, что решение о снятии санкций будет быстро воплощено на практике.
"Я вас уверяю, что в этот раз это все будет значительно быстрее. Мы научились это делать быстрее", - сказал он.
Спецпосланник пояснил, что перед тем, как посетить Минск с визитом, по данной теме были проведены расширенные переговоры с министерством финансов США и другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций.