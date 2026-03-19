Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске. Архивное фото

Вашингтон снял санкции с двух белорусских банков и Минфина

МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Cпецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков и калийной отрасли.

"США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и министерства финансов", - заявил Коул, чьи слова приводит агентство Белта

В сообщении напоминается, что в ходе предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года заявлялось о снятии санкций с белорусского калия, но теперь данный вопрос урегулирован окончательно.

"США также приняли решение, - об этом объявлено было президенту, - о том, что выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании - Белорусская калийная компания и " Беларуськалий ", - сказал спецпосланник США.

Коул заверил, что решение о снятии санкций будет быстро воплощено на практике.

"Я вас уверяю, что в этот раз это все будет значительно быстрее. Мы научились это делать быстрее", - сказал он.