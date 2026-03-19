МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ВСУ с 2022 года повредили и разрушили более 520 социальных объектов Белгородской области, в том числе 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Только социальных объектов в одной Белгородской области украинскими боевиками повреждено и разрушено более 520 единиц. В том числе 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения. Получили существенные повреждения или уничтожены до основания более 20 тысяч индивидуальных и многоэтажных жилых домов", - сказал Мирошник на международном телемосте.
По его мнению, ряд европейских политиков своим главным достижением считают предоставление киевскому режиму Зеленского огромных объемов военной помощи якобы для ведения оборонительной войны.
"Однако предоставленные ими ракеты, снаряды, мины и беспилотники, купленные за счет европейских налогоплательщиков, используются для убийства гражданского населения и разрушения их домов и жизненно необходимой инфраструктуры", - подчеркнул посол.
Четвертый международный телемост "Военные преступления ВСУ против гражданского населения Белгородской области" организован Делегацией России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями совместно с послом МИД по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником.
