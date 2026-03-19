ВСУ выпустили 116 тысяч боеприпасов по Белгородской области с 2022 года

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ВСУ с 2022 года выпустили более 116 тысяч боеприпасов по Белгородской области, преимущественно производства стран НАТО, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.