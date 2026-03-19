Сотрудники полиции на месте взрыва в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы. 19 марта 2026

В отделении банка на северо-востоке Москвы загорелся банкомат

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Банкомат загорелся в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы, по предварительной информации, причиной происшествия стали противоправные действия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Предварительно, произошел хлопок с последующим пожаром банкомата в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь возгорания составила порядка двух квадратных метров.