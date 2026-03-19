Блогеры в MAX смогут верифицировать свои каналы отметкой "А+"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Авторы каналов в MAX смогут подтверждать профиль с помощью специальной отметки, сообщили в пресс-службе компании.

« "Блогеры, чья аудитория в нацмессенджере насчитывает десять тысяч подписчиков, получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+", — говорится в релизе.

Отмечается, что специальный знак повысит доверие рекламодателей и позволит авторам получать финансовую поддержку.

Чтобы получить маркировку, нужно:

подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора на "Госуслугах";

перейти в чат-бот "Метка А+";

ввести номер заявки из "Госуслуг" и следовать инструкциям.

Отметка появится в профиле канала после подтверждения заявки со стороны РКН.

На прошлой неделе аудитория MAX превысила 100 миллионов человек. Каждый день мессенджером пользуются 70 миллионов пользователей, они отправляют более миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.