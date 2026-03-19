Блогеры в MAX смогут верифицировать свои каналы отметкой "А+"
Авторы каналов в MAX смогут подтверждать профиль с помощью специальной отметки, сообщили в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20260319/max--2081677417.html
https://ria.ru/20260227/gosduma-2077173887.html
Авторы каналов в MAX с 10 тыс подписчиков получат отметку "А+"
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Авторы каналов в MAX смогут подтверждать профиль с помощью специальной отметки, сообщили в пресс-службе компании.
"Блогеры, чья аудитория в нацмессенджере насчитывает десять тысяч подписчиков, получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+", — говорится в релизе.
Отмечается, что специальный знак повысит доверие рекламодателей и позволит авторам получать финансовую поддержку.
Чтобы получить маркировку, нужно:
- подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора на "Госуслугах";
- перейти в чат-бот "Метка А+";
- ввести номер заявки из "Госуслуг" и следовать инструкциям.
Отметка появится в профиле канала после подтверждения заявки со стороны РКН.
На прошлой неделе аудитория MAX превысила 100 миллионов человек. Каждый день мессенджером пользуются 70 миллионов пользователей, они отправляют более миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.
Авторы, блогеры, пользователи и компании создали более двух миллионов каналов в приложении. Оно доступно в App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа". На днях пользователям стала доступна англоязычная версия.