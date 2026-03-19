11:22 19.03.2026 (обновлено: 15:46 19.03.2026)
Блогеры в MAX смогут верифицировать свои каналы отметкой "А+"
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Авторы каналов в MAX смогут подтверждать профиль с помощью специальной отметки, сообщили в пресс-службе компании.
"Блогеры, чья аудитория в нацмессенджере насчитывает десять тысяч подписчиков, получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+", — говорится в релизе.
Отмечается, что специальный знак повысит доверие рекламодателей и позволит авторам получать финансовую поддержку.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
MAX получил статус социальной сети
Вчера, 13:19
Чтобы получить маркировку, нужно:
  • подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора на "Госуслугах";
  • перейти в чат-бот "Метка А+";
  • ввести номер заявки из "Госуслуг" и следовать инструкциям.
Отметка появится в профиле канала после подтверждения заявки со стороны РКН.
На прошлой неделе аудитория MAX превысила 100 миллионов человек. Каждый день мессенджером пользуются 70 миллионов пользователей, они отправляют более миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.
Авторы, блогеры, пользователи и компании создали более двух миллионов каналов в приложении. Оно доступно в App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа". На днях пользователям стала доступна англоязычная версия.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Госдуме попросили Минстрой разъяснить использование домовых чатов в Max
27 февраля, 14:41
 
