В ОАЭ заявили об атаках на объекты нефтяной компании Абу-Даби

ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Объекты нефтяной компании столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби (ADNOC) подвергались атакам, как и другие энергообъекты региона, сообщил министр промышленности ОАЭ, исполнительный директор группы компаний ADNOC Султан аль-Джабер на своей странице в социальной сети Linkedin.

"Критически важная энергетическая инфраструктура в нашем регионе подверглась нападениям, включая объекты ADNOC", - написал аль-Джабер призвав прекратить атаки на энергоинфраструктуру.

"Мы должны пойти на деэскалацию, восстановить стабильность и гарантировать свободную доставку энергоносителей по миру", - добавил аль-Джабер.

США и Саудовской Аравии и ОАЭ. Израиль накануне атаковали объекты на газовом месторождении "Южный Парс" и в промышленной зоне Ассалуйе на юге Ирана . В ответ на это власти Ирана предупредили, что вынужденно будут наносить удары по связанным с США и американскими акционерами энергообъектам в Катаре

Так, QatarEnergy ранее сообщала о серьезном ущербе после ракетной атаки по промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа. Американские компании являются ключевыми партнерами QatarEnergy в предприятиях Рас-Лаффана.