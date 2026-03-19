https://ria.ru/20260319/ataki-2081761800.html
В ОАЭ заявили об атаках на объекты нефтяной компании Абу-Даби
Объекты нефтяной компании столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби (ADNOC) подвергались атакам, как и другие энергообъекты региона, сообщил министр промышленности ОАЭ,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T17:31:00+03:00
в мире
оаэ
сша
абу-даби
exxon mobil
saudi aramco
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081763190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be02f158d3d8c943fc4d89b075387c29.jpg
https://ria.ru/20260319/ssha-2081556480.html
https://ria.ru/20260319/oae-2081585440.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081763190_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_41969ec57b250a430be76fce1977b2ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глава ADNOC: объекты нефтяной компании эмирата Абу-Даби подверглись атакам
ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Объекты нефтяной компании столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби (ADNOC) подвергались атакам, как и другие энергообъекты региона, сообщил министр промышленности ОАЭ, исполнительный директор группы компаний ADNOC Султан аль-Джабер на своей странице в социальной сети Linkedin.
"Критически важная энергетическая инфраструктура в нашем регионе подверглась нападениям, включая объекты ADNOC", - написал аль-Джабер призвав прекратить атаки на энергоинфраструктуру.
"Мы должны пойти на деэскалацию, восстановить стабильность и гарантировать свободную доставку энергоносителей по миру", - добавил аль-Джабер.
США
и Израиль
накануне атаковали объекты на газовом месторождении "Южный Парс" и в промышленной зоне Ассалуйе на юге Ирана
. В ответ на это власти Ирана предупредили, что вынужденно будут наносить удары по связанным с США и американскими акционерами энергообъектам в Катаре
, Саудовской Аравии
и ОАЭ
.
Так, QatarEnergy ранее сообщала о серьезном ущербе после ракетной атаки по промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа. Американские компании являются ключевыми партнерами QatarEnergy в предприятиях Рас-Лаффана.
Кроме того, минобороны Саудовской Аравии сообщало о падении беспилотника на НПЗ Samref (СП саудовской Saudi Aramco
и американской Exxon Mobil
) в портовом городе Янбу на побережье Красного моря
.
ADNOC также тесное сотрудничает с компаниями США по своим объектам, в частности, в крупнейшем комплексе по переработке газа в мире Хабшан (Habshan). Газовое месторождение Шах в Абу-Даби
эксплуатируется в рамках совместного предприятия ADNOC и Occidental Petroleum (Oxy). А с ExxonMobil ADNOC сотрудничает по расширению производственных мощностей и модернизации морского месторождения "Аппер Закум".