В ОАЭ заявили об атаках на объекты нефтяной компании Абу-Даби - РИА Новости, 19.03.2026
17:31 19.03.2026 (обновлено: 17:39 19.03.2026)
В ОАЭ заявили об атаках на объекты нефтяной компании Абу-Даби
В ОАЭ заявили об атаках на объекты нефтяной компании Абу-Даби

Глава ADNOC: объекты нефтяной компании эмирата Абу-Даби подверглись атакам

Логотип нефтяной компании ADNOC
ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Объекты нефтяной компании столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби (ADNOC) подвергались атакам, как и другие энергообъекты региона, сообщил министр промышленности ОАЭ, исполнительный директор группы компаний ADNOC Султан аль-Джабер на своей странице в социальной сети Linkedin.
"Критически важная энергетическая инфраструктура в нашем регионе подверглась нападениям, включая объекты ADNOC", - написал аль-Джабер призвав прекратить атаки на энергоинфраструктуру.
"Мы должны пойти на деэскалацию, восстановить стабильность и гарантировать свободную доставку энергоносителей по миру", - добавил аль-Джабер.
США и Израиль накануне атаковали объекты на газовом месторождении "Южный Парс" и в промышленной зоне Ассалуйе на юге Ирана. В ответ на это власти Ирана предупредили, что вынужденно будут наносить удары по связанным с США и американскими акционерами энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Так, QatarEnergy ранее сообщала о серьезном ущербе после ракетной атаки по промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа. Американские компании являются ключевыми партнерами QatarEnergy в предприятиях Рас-Лаффана.
Кроме того, минобороны Саудовской Аравии сообщало о падении беспилотника на НПЗ Samref (СП саудовской Saudi Aramco и американской Exxon Mobil) в портовом городе Янбу на побережье Красного моря.
ADNOC также тесное сотрудничает с компаниями США по своим объектам, в частности, в крупнейшем комплексе по переработке газа в мире Хабшан (Habshan). Газовое месторождение Шах в Абу-Даби эксплуатируется в рамках совместного предприятия ADNOC и Occidental Petroleum (Oxy). А с ExxonMobil ADNOC сотрудничает по расширению производственных мощностей и модернизации морского месторождения "Аппер Закум".
