МИД Индии призвал прекратить атаки на энергообъекты в Персидском заливе

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар – РИА Новости. Атаки на энергетическую инфраструктуру в регионе Персидского залива должны прекратиться, заявил МИД Индии.
"Индия ранее призывала избегать нападений на гражданскую инфраструктуру, включая энергетическую инфраструктуру, в регионе. Поэтому недавние атаки на энергетические установки в различных местах этого региона вызывают глубокую тревогу и лишь еще больше дестабилизируют и без того нестабильную энергетическую ситуацию во всем мире", - сообщило ведомство.
Там подчеркнули, что "такие атаки неприемлемы и должны прекратиться".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
20 июня 2025, 20:30