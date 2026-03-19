Рейтинг@Mail.ru
Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 19.03.2026 (обновлено: 18:35 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/arest-2081777687.html
Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении
Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении - РИА Новости, 19.03.2026
Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении
Суд на Ставрополье арестовал заместителя министра имущественных отношении Ингушетии, которого подозревают в хищении в составе группы почти 560 миллионов рублей, РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T18:22:00+03:00
2026-03-19T18:35:00+03:00
происшествия
ставропольский край
республика ингушетия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260317/obyski-2081299194.html
ставропольский край
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, республика ингушетия, россия
Происшествия, Ставропольский край, Республика Ингушетия, Россия
Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении

Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении 560 млн рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 19 мар - РИА Новости. Суд на Ставрополье арестовал заместителя министра имущественных отношении Ингушетии, которого подозревают в хищении в составе группы почти 560 миллионов рублей, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.
"Ессентукским городским судом Ставропольского края рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия гр. Т., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере)… Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц шесть суток, то есть до 24 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый действовал в составе группы, в которую также входили врио начальника центра финансового обеспечения МВД по Ингушетии, главный бухгалтер ОМВД "Сунженский" и бывший юрисконсульт ОМВД "Сунженский".
Как считают следователи, с января 2020 года по апрель 2025 года они на основании сформированных заявок на финансирование, расходных расписаний и банковских реестров, содержащих заведомо ложные сведения о якобы подлежащих к выплате суммах в виде зарплаты, денежного довольствия и иных выплат сотрудникам полиции, похитили более 578 миллионов рублей.
Отмечается, что постановление суда в законную силу не вступило.
ПроисшествияСтавропольский крайРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала