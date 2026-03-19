https://ria.ru/20260319/arest-2081777687.html
Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении
Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении - РИА Новости, 19.03.2026
Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении
Суд на Ставрополье арестовал заместителя министра имущественных отношении Ингушетии, которого подозревают в хищении в составе группы почти 560 миллионов рублей, РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T18:22:00+03:00
2026-03-19T18:22:00+03:00
2026-03-19T18:35:00+03:00
происшествия
ставропольский край
республика ингушетия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
ставропольский край
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, республика ингушетия, россия
Происшествия, Ставропольский край, Республика Ингушетия, Россия
Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении
Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении 560 млн рублей
НАЛЬЧИК, 19 мар - РИА Новости. Суд на Ставрополье арестовал заместителя министра имущественных отношении Ингушетии, которого подозревают в хищении в составе группы почти 560 миллионов рублей, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.
"Ессентукским городским судом Ставропольского края
рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия
гр. Т., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере)… Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц шесть суток, то есть до 24 апреля 2026 года", - говорится в сообщении
.
По версии следствия, подозреваемый действовал в составе группы, в которую также входили врио начальника центра финансового обеспечения МВД по Ингушетии, главный бухгалтер ОМВД "Сунженский" и бывший юрисконсульт ОМВД "Сунженский".
Как считают следователи, с января 2020 года по апрель 2025 года они на основании сформированных заявок на финансирование, расходных расписаний и банковских реестров, содержащих заведомо ложные сведения о якобы подлежащих к выплате суммах в виде зарплаты, денежного довольствия и иных выплат сотрудникам полиции, похитили более 578 миллионов рублей.
Отмечается, что постановление суда в законную силу не вступило.