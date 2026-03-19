Замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении

НАЛЬЧИК, 19 мар - РИА Новости. Суд на Ставрополье арестовал заместителя министра имущественных отношении Ингушетии, которого подозревают в хищении в составе группы почти 560 миллионов рублей, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.

"Ессентукским городским судом Ставропольского края рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия гр. Т., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере)… Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц шесть суток, то есть до 24 апреля 2026 года", - говорится в сообщении

По версии следствия, подозреваемый действовал в составе группы, в которую также входили врио начальника центра финансового обеспечения МВД по Ингушетии, главный бухгалтер ОМВД "Сунженский" и бывший юрисконсульт ОМВД "Сунженский".

Как считают следователи, с января 2020 года по апрель 2025 года они на основании сформированных заявок на финансирование, расходных расписаний и банковских реестров, содержащих заведомо ложные сведения о якобы подлежащих к выплате суммах в виде зарплаты, денежного довольствия и иных выплат сотрудникам полиции, похитили более 578 миллионов рублей.