США могут столкнуться с нехваткой боеспособных авианосцев, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США могут столкнуться с нехваткой боеспособных авианосцев, если сохранится текущая интенсивность их применения, сообщает издание Economist.
По данным издания, причиной такой ситуации является износ кораблей. Длительные походы также отрицательно сказываются на моральном состоянии экипажа.
"У Америки 11 больших авианосцев, но только некоторое количество доступно одномоментно… Текущая интенсивность действий, скорее всего, приведет к появлению спорадических "пробелов среди авианосцев" на два или три года, когда Америка будет не в состоянии направить авианосец в некоторые части мира", - говорится в статье.
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
Вчера, 08:00
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ранее РИА Новости выяснило, что принятый в строй в 2017 году авианосец USS Gerald R. Ford уже почти год работает за рамками стандартных сроков технического обслуживания. Газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации на борту.
Как следует из отчета Счетной палаты США от 2022 года, изученного РИА Новости, системы запуска и посадки самолетов авианосца работают со сбоями: с 2014 года их работу почти не удалось улучшить. По прогнозам аудиторов, довести эти ключевые механизмы "до ума" флот сможет не раньше 2030-х годов.
Бывший представитель Белого дома Джон Кирби ранее признал, что подобные нагрузки ведут к износу. По его словам, корабли "тоже устают", и нельзя ожидать от них работы на пике возможностей при такой интенсивной эксплуатации.