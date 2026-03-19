США могут столкнуться с нехваткой боеспособных авианосцев, пишут СМИ

Истребитель F/A-18F Super Hornet во время посадки на палубу авианосца USS Abraham Lincoln в рамках операции "Эпическая ярость"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США могут столкнуться с нехваткой боеспособных авианосцев, если сохранится текущая интенсивность их применения, сообщает издание Economist

По данным издания, причиной такой ситуации является износ кораблей. Длительные походы также отрицательно сказываются на моральном состоянии экипажа.

"У Америки 11 больших авианосцев, но только некоторое количество доступно одномоментно… Текущая интенсивность действий, скорее всего, приведет к появлению спорадических "пробелов среди авианосцев" на два или три года, когда Америка будет не в состоянии направить авианосец в некоторые части мира", - говорится в статье

Например, новейший авианосец USS Gerald R. Ford , где 12 марта произошел пожар, вынудивший его взять курс на Крит для ремонта, находится в плавании уже почти 270 дней. В апреле он побьет рекорд по продолжительности похода авианосца, установленный еще во время войны по Вьетнаме

Он вместе с другим авианосцем USS Abraham Lincoln принимает участие в военной операции США против Ирана "Эпическая ярость", еще один авианосный корабль USS George H.W. Bush направляется им на помощь, пишет журнал.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Ранее РИА Новости выяснило, что принятый в строй в 2017 году авианосец USS Gerald R. Ford уже почти год работает за рамками стандартных сроков технического обслуживания. Газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации на борту.

Как следует из отчета Счетной палаты США от 2022 года, изученного РИА Новости, системы запуска и посадки самолетов авианосца работают со сбоями: с 2014 года их работу почти не удалось улучшить. По прогнозам аудиторов, довести эти ключевые механизмы "до ума" флот сможет не раньше 2030-х годов.